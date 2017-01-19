

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'nın getirildiğini açıkladı.







Ufuk Sarıca şunları söyledi:







"Bir Türk basketbol antrenörü olarak gelebileceğim en üst düzey yerdeyim. Bu görevi üstlenmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım."







"Öncelikli hedefimiz; 2017 Avrupa Şampiyonası'nda başarı. Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma söz veriyorum."



BEŞİKTAŞ İLE YOLA DEVAM



12 Dev Adam'ın başına getirilen Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'daki başantrenörlük görevini de sürdürecek. Bu sezon Siyah- Beyazlılar'ın başındaki etkili performansıyla dikkat çeken başarılı hoca, ligde 14 maçta 11 galibiyet alırken, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 mücadelede de parkeden 10 kez mutlu ayrıldı.







kaynak:habertürk