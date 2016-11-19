Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

12 canımız göçük altında

12 CANIMIZ GÖÇÜK ALTINDA

Siirt Şirvan'da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda enkaz altında kalan 16 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Tarih : 19 Kasım 2016, 09:11
Puan Ver : 12 Canımız Göçük Altında(7/10)8


Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanın ardından yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan 16 işçiden 4'ünün cesedi çıkartıldı. Şirvan'da Madenköy bakır madeni sahasında ömceki akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda işçilerin toprak altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Siirt Valiliği bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında 3 işçi tespit edildi. Bölge illerden takviye arama kurtarma ekipleri talep edildi. Bölgedeki çalışmalar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle aralıksız devam etti.



4 İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI



Başbakan Binali Yıldırım, heyelan sonrası meydana gelen göçüğe ilişkin ilgili bakanlardan bilgi aldı. Siirt Valiliği bünyesinde kurulan kriz masası koordinesinde AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma görevlilerinin katıldığı çalışmalara madenciler de destek verdi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tespit edilen 4 işçiden birinin cesedi çıkarıldı. Yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Murat Ant'ın cesedi, Siirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



HEYELAN DEVAM EDİYOR



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tutulmaz, halen heyelan riski bulunduğu için arama kurtarma ekipleri dışındaki kişilerin bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Siirt Valiliğince enkaz altında 16 işçi bulunduğunun tespit edildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, çevre illerden takviye arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine ulaştığı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: 12  Canımız  Göçük  Altında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER