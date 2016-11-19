

Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanın ardından yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan 16 işçiden 4'ünün cesedi çıkartıldı. Şirvan'da Madenköy bakır madeni sahasında ömceki akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda işçilerin toprak altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Siirt Valiliği bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında 3 işçi tespit edildi. Bölge illerden takviye arama kurtarma ekipleri talep edildi. Bölgedeki çalışmalar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle aralıksız devam etti.







4 İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI







Başbakan Binali Yıldırım, heyelan sonrası meydana gelen göçüğe ilişkin ilgili bakanlardan bilgi aldı. Siirt Valiliği bünyesinde kurulan kriz masası koordinesinde AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma görevlilerinin katıldığı çalışmalara madenciler de destek verdi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tespit edilen 4 işçiden birinin cesedi çıkarıldı. Yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Murat Ant'ın cesedi, Siirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.







HEYELAN DEVAM EDİYOR







Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tutulmaz, halen heyelan riski bulunduğu için arama kurtarma ekipleri dışındaki kişilerin bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Siirt Valiliğince enkaz altında 16 işçi bulunduğunun tespit edildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, çevre illerden takviye arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine ulaştığı belirtildi.







kaynak:yenişafak