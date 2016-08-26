12 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ALINDI
22 büyükelçinin görev yerinin değiştirilmesine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı
Yayımlanan karara göre; Tülin Erkal Kara Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Kızıltan Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ahmet Ergin Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan Tunus Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Suat Akgün Burunei Darussalam Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı Levent Murat Burhan İrlanda Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı Murat Selim Esenli İtalya Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi, Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı Haldun Koç Bosna Hersek Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Büyükelçi, Genel Müdür Hulusi Kılıç Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özoral Azerbaycan Nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne atandı.
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