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12 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ


12 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
Tarih : 01 Temmuz 2016, 09:22
Puan Ver : 12 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi(8/10)5


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezi, Eruh, Tillo ve Pervari ilçelerinde 12 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidilebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 3 Temmuz (dahil) - 17 Temmuz (dahil) 2016 tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."



ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER ŞÖYLE



Merkez Ekmekçiler Köyü kırsalı



Eruh İlçesi Okçular, Yanıkses, Görendoruk, Kuşdalı, Bilgili ve Yeniçizmeli köyleri kırsalı ile Çaçidağı mevkii



Tillo İlçesi Akyayla Köyü kırsalı



Pervari İlçesi Palamutlu ve Tosunlar Köyü güneyi ile Doğanca Köyü'nün batı kırsalı.








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