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12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
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12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi

12 BİN 500 İTHAL ANGUS DENİZ YOLUYLA İSKENDERUN'A GETİRİLDİ

Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 12 bin 500 angus, İskenderun limanına getirildi. Angusların kısa süre içerisinde kesilip sofralarımızda yer alması bekleniyor.

Tarih : 14 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : 12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi(6/10)2

Türkiye Et ve Süt Kurumu, Güney Amerika ülkelerinden 12 bin 500 angus ithal etti. İthal edilen anguslar deniz yoluyla İskenderun limanına getirildi.

DENİZ YOLUYLA GETİRİLDİLER

Türkiye Et ve Süt Kurumunca kasaplık hayvan ithalatı kapsamında Güney Amerika ülkelerinden alınan büyükbaş canlı hayvanlar deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirildi. 2 bin 500 adet Angus cinsi büyükbaş canlı hayvan bulunan 'Alondra' adlı gemi İskenderun Limanı'na demirledi.VETERİNER TARAFINDAN KONTROL EDİLDİLER

Veterinerlik Sınır Kontrol Noktası'nda görevli veteriner hekimler tarafından hayvanların belgeleri kontrol edildikten sonra, canlı hayvanların nakliyesinde kullanılacak araçlar da dezenfekte işlemi yapılarak Türkiye Et ve Süt Kurumlarının ilgili işletmelerine sevk edilecek. Angus etlerinin kısa süre içerisinde sofralarımızda olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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