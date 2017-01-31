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117 yaşında kürtçe 'evet' kampanyası başlattı

117 YAŞINDA KÜRTÇE 'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI

Şanlıurfa'da 117 yaşındaki nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip Kürtçe "Ben varım sen de var mısın?" diyerek 'evet' kampanyası başlattı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 12:17
Puan Ver : 117 Yaşında Kürtçe 'evet' Kampanyası Başlattı(6/10)5


 Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan 117 yaşındaki Fatma Gökkaya son günlerde başlatılan 'evet' kampanyasına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a seslenen Gökkaya yaşına rağmen dimdik ayakta durarak, "Ben varım sen de var mısın?" diye sordu. Erdoğan'a Kürtçe seslenen nine, ölmeden önce Cumhurbaşkanının yanında yer almak istediğini söyledi.



'GEÇMİŞİ EN İYİ BİLEN FATMA NİNE'



Şanlıurfa Akil Gençler Platformu tarafından evinde ziyaret edilen nineye gençler hayran kaldı. Ziyarette konuşan Akil Gençler İl Platformu Başkanı Ahmet Alpay, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte sahalara indik. İlk olarak Fatma annemizi ziyaret ettik. Çünkü geçmişi en iyi o bilen 117 yaşında olan annemiz, geçmişin acılarını, seksen anayasasını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ın en iyi örneği Fatma annemizdir. Biz de gençler olarak onun çağrısına uyduk. ve Recep Tayyip Erdoğan reisimize 'evet' diyor ve Şanlıurfa'da herkesten 'evet' bekliyoruz." dedi.



 



kaynak:haberler








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