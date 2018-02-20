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116 yıllık efsane marka iflasın eşiğinde

116 YILLIK EFSANE MARKA İFLASIN EŞİĞİNDE

Carlos Santana, Bob Marley, Slash gibi efsane müzisyenlerin de kullandığı, Les Paul başta olmak üzere pek çok gitarın yaratıcısı 116 yıllık Gibson borçları nedeniyle iflas açıklamayı düşünüyor.

Tarih : 20 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : 116 Yıllık Efsane Marka İflasın Eşiğinde(10/10)6

116 yıl önce Michigan'da kurulan Gibson markasının gitarları, başta Carlos Santana, Bob Marley, Slash gibi efsane müzisyenlerin yanı sıra her dönemde pek çok önemli gitaristin tercihleri arasındaydı. Tony Iommi, Frank Zappa, Eric Clapton gibi ünlü isimler de Gibson kullanıyordu.

145 MİLYON DOLAR BORCU BULUNUYOR

Yıllık geliri 1 milyar dolar olan Gibson'un ayrıca 145 milyon dolar civarında da ödenmemiş banka kredisi olduğu ve temmuz ortasına dek tüm borçlar için finansman bulması gerektiği belirtiliyor.

Şirketin CEO'su Henry Juszkiewicz zamana karşı yarıştıklarını belirtirken Gibson'un seçenekleri arasında iflas ilan etmenin ön plana çıktığını yahut öz kaynaklarını itfa ederek borcu kapamaya çalışacağını belirtti.

TÜM BORÇLAR 7 YILDA ÖDENEBİLİR

ABD merkezli firma mevcut finansal darboğazın içinden çıkmak için Jeffries isimli bir yatırım bankasıyla anlaştı. Gibson'un yaptığı açıklamada yeni maddi plan sayesinde gelecek yıl tarihinin en iyi finansal sonuçlarını açıklayabileceğini ve tüm borçları 7 yıl içerisinde ödeme kabiliyeti olduğuna dikkat çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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