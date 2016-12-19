

11 MİLYON KİŞİNİN SİCİLİ TEMİZLENECEK!







Meclis'e geçtiğimiz cuma günü sunulan torba yasada yer alan sicil affı, 11 milyon 561 bin 202 kişi ve 2 milyon 331 bin 460 şirketin sicillerini sıfırlama imkanı getirecek.







CEZAİ SORUMLULUK YOK







Kişi ve şirketlere, kullandırılan kredilerden dolayı da bankalara veya finans kuruluşlarına herhangi bir hukuki cezai sorumluluk yüklenemeyecek.



KİMLER YARARLANACAK?







Hürriyet'in haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 12 Aralık 2016 itibariyle halen ödenmemiş çeki olan 566 bin 116 kişi, 31 Ekim itibarıyla kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişi sicil affından yararlanabilecek.



ŞİRKETLER DE YARARLANACAK







Aynı şekilde 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüketici kredileri ve diğer bireysel kredilerden yasal takip borcu bulunan 1 milyon 729 bin 846 kişi ve yine 31 Ekim itibariyle ticari kredilerden yasal takip borcu bulunan 533 bin 379 şahıs şirketi ve 99 bin 928 sermaye şirketi de kapsama girecek.







kaynak:sabah