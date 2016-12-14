O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

114 gün sonra bir araya geliyorlar

114 GÜN SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile bir araya geliyor

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:40
Puan Ver : 114 Gün Sonra Bir Araya Geliyorlar(9/10)8


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile terör saldırılarını ele almak üzere Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.



İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından 3 parti TBMM'de ortak bildiri yayımlamıştı. Saldırının tüm boyutlarının ele alınacağı görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'nin kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise saldırının olduğu noktaya karanfil bırakacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 114  Gün  Sonra  Bir  Araya  Geliyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER