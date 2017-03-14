114 DEVLET VE KAMU KURULUŞU TASFİYE EDİLECEK
Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, devletin bütçesine yük getiren 114 devlet ve kamu kuruluşunun tasfiye edileceğini açıkladı.
Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, devletin bütçesine yük getiren 114 devlet ve kamu kuruluşunun tasfiye edileceğini açıkladı.
Başbakanlıkta yapılan, devlet ve kamu iktisadi kuruluşlarının ve anonim şirketlerin sayısını düzenleme kurulu toplantısında konuşan Başbakan Ceenbekov, "Devlet bütçesine yük olan ve gelir getiremeyen 114 devlet ve kamu kuruluşunun tasfiye edilmesine ve 63 devlet kuruluşunun yeniden yapılandırılmasına karar verildi." dedi.
kaynak:sabah
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