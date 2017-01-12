Evimizdeki ampulleri 2-3 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyoruz ama bu ampul 113 yıldır çalışıyor.



113 yıl



Evimizdeki ampulleri 2-3 ayda bir değiştirmek zorunda kalıyoruz. Malum ömürleri o kadar… Fakat Amerika 'nın Kaliforniya eyaletinde bağlı Livermore kentinde bulunan 6 numaralı itfaiye istasyonundaki bir ampul, tamı tamına 113 yıldır yanıyor.



Doğum günü 18 Haziran 1901



İlk olarak yakıldığı tarih tam olarak bilinmeyen ampulün doğum günü, 18 Haziran 1901 olarak kabul ediliyor. ‘Asırlık ampul' ya da ‘Livermore Ampulü' olarak bilinen ampul, itfaiye araçlarının bulunduğu garajda, gözünü bile kırpmadan hayata devam ediyor fakat yılların verdiği yorgunlukla, gözünün feri biraz gitmiş.



İki kez söndü



Ampul, 113 yıllık hayatında yalnızca iki kere sönmüş; biri 1976'da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi yüzünden biri ise 2013'te yaklaşık 7 saatlik bir kesinti sırasında…



1976'da, ampulün bulunduğu istasyon taşınacağı zaman , ampulü kırmamak için büyük bir uğraş verilmiş, ancak ampulün o esnada sönmesinin önüne geçilememiş. İstasyonu taşıyanlar, ampulün tellerini tamamen koparmışlar ve ampul kısa bir süreliğine sönmüş. Transferi polislerden ve itfaiyelerden oluşan bir eskort eşliğinde gerçekleştirmişler. Yaklaşık 22 dakika süren işlem sırasında sönen abimiz, daha sonra işine kaldığı yerden devam etmiş. Yapısında karbon filaman bulunan ampulün cam kısmı ise cam üfleme sanatının bir ürünü… Amerika Deniz Kuvvetleri'nde fizikçi olan Deborah Katz, yüzyıllık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı ve onu özel kılan, Shelby Electric Company'ye ait kaliteli bir ampulün kullanılması…



Yapısında karbon filaman bulunan ampulün cam kısmı ise cam üfleme sanatının bir ürünü… Amerika Deniz Kuvvetleri'nde fizikçi olan Deborah Katz, yüzyıllık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı ve onu özel kılan, Shelby Electric Company'ye ait kaliteli bir ampulün kullanılması…







kaynak:sonhaber