

Denizli'de 112 Acil Çağrı Merkezi telefonunu, asılsız, gereksiz arayanların telefon, kimlik ve adres tespitlerinin yapılarak cezalandırılması kararı alındı.



Denizli'de sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman başta olmak üzere acil çağrıların tek çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Vali Ahmet Altıparmak başkanlığında Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.



Vali Altıparmak, merkeze gelen gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlara dikkat çekerek, bu arama ve ihbarların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.



Asılsız ihbar ve gereksiz aramaların önlenmesinde uygulamanın, birinci aşamada kişilerin uyarılması, ikinci aşamada idari işlem başlatılması, üçüncü aşamada ise adli sürecin başlatılması talimatını veren Altıparmak, "Bu kişilerin yaptıkları arama üzerinden kurum tutanağı tutularak telefon, isim ve adres tespiti hızlı bir şekilde yapılıp Kabahatler Kanununa göre ceza uygulansın. Gereksiz aramaların önüne geçilebilmesi için idari yaptırımda bulunulmak üzere arama yapan numaraya ait adres ve isim bilgilerinin sistemden görülebilmesi konularında kurul kararı alarak bakanlığa sunalım." dedi.