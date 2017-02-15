

Türkiye genelindeki 110 mağazası ile iç giyim sektöründe faaliyet gösteren Eko Giyim Tekstil Mağazacılık A.Ş için mahkeme iflas kararı verdi. Yıllık cirosu 110 milyon lirayı bulan şirketin Kompedan markası ile açtığı mağazalar birer birer kapandı. Şirketin iflasına ise, döviz kurlarındaki artış ve talepteki düşüş neden oldu.







İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde geçtiğimiz cuma günü önemli bir şirket ile ilgili dava görüldü. İflas istemi ile açılan davanın muhatabı Eko110 mağazası olan tekstil devi battı.







Giyim A.Ş'ydi. Alacaklı tarafta ise A.Y. isimli bir alacaklı yer aldı. Avukat İpek Güvenç, müvekkili adına geçtiğimiz Kasım ayı sonunda mahkemeye yaptığı başvuruda Eko Giyim'in iflasını istedi. Davanın gerekçesini ise ödenmeyen bir senet borcu gösterildi. Yapılan icra takibinin de kesinleşmesi ile şirkete karşı iflas davası açıldı.







kaynak:haberler