

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının aksine Anayasa Mahkemesi(AYM)'ne gitmeyi önerdi. Partisinin çok kötü bir sınav vermekte olduğunu, Kürt sorununun TBMM'de çözülme ortamının kalmayacağını savunan Sağlar, "Kendi ilkelerimizden vazgeçerek ayağımıza sıktık. 110 imza toplayıp derhal AYM'ye gitmeliyiz" dedi.



Antalya toplantısında açıkladığı görüşlerini genişleterek yazılı bir açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, AK Parti'nin dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili teklifine evet diyenlerin üzerinde tarihi bir sorumluluk olduğunu ve tarihi bir hatanın içerisinde olduklarını savundu. Partisinin bu süreçte çok kötü bir sınav verdiğini söyleyen Sağlar, 'Kürt sorununun çözüm yerinin Meclis olduğunu dillendirdikleri halde, HDP'lilerin Meclis'ten atılması sürecine katkı vererek kendileriyle çeliştiklerini ve aynı zamanda kendi ayaklarına da sıktıkları' eleştirisini parti yönetime yöneltti.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde ve grupta kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubuyla hitap ettiği eleştirisinde bulunan Sağlar, partiyi taşıyan örgüte saygı duyulmadığını da öne sürdü.







'RECEPİSTANA KATKI VERDİK'



Sağlar şöyle devam etti:



“1923'ten bugüne kadar demokrasi, laiklik, çağdaşlık, aydınlanma doğrultusunda iddialı tek Müslüman ülke Türkiye. Ama bugün AB içerisinde sınırları, ismi ve rejimi tartışılan tek ülke haline geldik. Dolayısıyla son derece kritik bir dönemdeyiz ve bu kritik dönemi ileriye doğru yapacağımız adımlarla ve planlarla geçmeliyiz. Aksi takdirde, bizlerin atalarının Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının getirmiş olduğu Türkiye'yi kaybetmekle karşı karşıya kalacağız. Görünen o ki, 2023 ilkeleri ile ortaya koyulan bir Recepistan'ın kurulması. Dün itibariyle bu Recepistan'ın kurulması doğrultusunda önemli bir katkıda bulunuldu. Bu sözü söylerken altını çizerek söylüyorum, nitekim büyük bir çoğunluk bizim tarafımızdan ne denli kötü bir sınav haline getirildiğini anlatmak istiyorum.”







KENDİ İLKELERİMİZDEN VAZGEÇTİK



Bu süreçte CHP olarak kendi ilkelerinden taviz verdiklerini de söyleyen CHP'li Sağlar şöyle devam etti:



“Ben çok uzun, uzun bu konu üzerinde durmak istemiyorum ama bir tek şeyi hatırlatmak istiyorum. O da kendi ilkelerimizden vazgeçtiğimiz bir politika uyguladığımızı söylemek istiyorum. Anayasa'ya aykırılığı, şusu busu, HDP ile yan yana görünmeme korkusu filan. Bunları bir kenara bırakıyorum ama biz ne dedik? Yıllardır, ‘Kürt sorunu Parlamento'da çözülür' dedik. TBMM'de Kürt sorununu çözme doğrultusunda sınav veren milletvekillerini, Meclis'in dışına atma noktasında biz de katkıda bulunduk. Aslında katkıda bulunurken biz kendi ayağımıza da kurşun sıktık. 62 milletvekili arkadaşımızı da aynı giyotine teslim ettik. Çünkü arkadaşlarımıza denildi ki daha önce, ‘Biz de hapis yatalım, aydınlar bedel ödüyor.'







110 İMZA TOPLAYIP AYM'YE GİTMELİYİZ



Konu ile ilgili 110 imzanın toplanarak AYM'ye gidilmesi gerektiği görüşünü açıklayan Sağlar sözlerini şöyle tamamladı:



“Şimdi bir şey yapmak lazım. Evet, siyaset strateji işidir diyebiliriz, 110 milletvekili arkadaşımızla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliriz ve bu yasanın reddedilmesi doğrultusunda çaba gösterebiliriz. Bu adımı atmak zorundayız. Arkadaşlarımız çeşitli yerlerden gelen sıkıntıları açıklıyorlar. MHP imza atmayacağını açıkladı, bazı arkadaşlarımız da imza vereceğini söylediler. Ama ondan daha önemlisi biz 134 kişiyiz arkadaşlar. 110 imzayı toplayarak gereğini yapabiliriz diye düşünüyorum.”