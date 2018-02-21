Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

11 yıldır tersanede bekleyen 2 gemi, icradan satılıyor

11 YILDIR TERSANEDE BEKLEYEN 2 GEMİ, İCRADAN SATILIYOR

2008'de gemi sektöründe yaşanan krizden etkilenen, Zonguldak Ereğli'de yer alan tersanedeki 2 gemi, icradan 15 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : 11 Yıldır Tersanede Bekleyen 2 Gemi, İcradan Satılıyor(7/10)3

2008'de gemi sektöründe yaşanan krizden etkilenen, Zonguldak Ereğli'de yer alan tersanedeki 2 gemi, icradan 15 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. 2007 yılında Almanya'dan sipariş edilen her ikisi 9 bin 500 DWT'lik 136 metre uzunluğundaki kargo gemisi inşaasının yüzde 55'i tamamlandı.

11 YILDIR KIZAKTA

Alman firması siparişi iptal edince gemileri inşaa eden tersanede ülke genelindeki bir çok tersane gibi ekonomik krize girdi. Yaklaşık 11 yıldır kızakta bekleyen 2 kargo gemisi yapımı henüz tamamlanmadan icra yoluyla satışa çıkarıldı.

YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRAYA SATILACAK

Ereğli'de ki tersanede bekleyen 2 gemi 23 Şubat 2018 Cuma günü Kdz. Ereğli 2. İcra Dairesi'nde biri 7 milyon 662 bin 223 TL, diğeri 6 milyon 974 bin.284 TL olmak üzere toplam 14 milyon 636 bin 507 bin TL'den açık artırma ile satışa çıkarıldı.

2 gemiye bu tarihte alıcı çıkmadığı takdirde 23 Mart 2018 tarihinde yeniden satışa çıkarılması planlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 11  Yıldır  Tersanede  Bekleyen  2  Gemi  İcradan  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER