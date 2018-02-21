2008'de gemi sektöründe yaşanan krizden etkilenen, Zonguldak Ereğli'de yer alan tersanedeki 2 gemi, icradan 15 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. 2007 yılında Almanya'dan sipariş edilen her ikisi 9 bin 500 DWT'lik 136 metre uzunluğundaki kargo gemisi inşaasının yüzde 55'i tamamlandı.

11 YILDIR KIZAKTA

Alman firması siparişi iptal edince gemileri inşaa eden tersanede ülke genelindeki bir çok tersane gibi ekonomik krize girdi. Yaklaşık 11 yıldır kızakta bekleyen 2 kargo gemisi yapımı henüz tamamlanmadan icra yoluyla satışa çıkarıldı.

YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRAYA SATILACAK

Ereğli'de ki tersanede bekleyen 2 gemi 23 Şubat 2018 Cuma günü Kdz. Ereğli 2. İcra Dairesi'nde biri 7 milyon 662 bin 223 TL, diğeri 6 milyon 974 bin.284 TL olmak üzere toplam 14 milyon 636 bin 507 bin TL'den açık artırma ile satışa çıkarıldı.

2 gemiye bu tarihte alıcı çıkmadığı takdirde 23 Mart 2018 tarihinde yeniden satışa çıkarılması planlandı.

Kaynak: haberinburada