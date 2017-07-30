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11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı

11 YAŞINDAKİ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİNİ TACİZ EDEN İMAM TUTUKLANDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde cami imamı 46 yaşındaki M.F., Kuran kursu öğrencisi 11 yaşındaki kız öğrenciye taciz suçlamasıyla tutuklandı.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : 11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı(8/10)4

Çocuk istismarı haberi bu kez Konya'dan geldi. Akşehir ilçesinde 46 yaşındaki cami imamı M.F., 11 yaşındaki kıza tacizde bulundu.

KÜÇÜK KIZ YAŞADIKLARINI AİLESİNE ANLATTI

Olay, Sorkun Mahallesi Mescit Camii'nde meydana geldi. Camideki Kuran kursuna devam eden bir kız öğrenci, ailesine kurs hocası ve aynı zamanda cami imamı M.F.'nin tacizde bulunduğunu söyledi.

KIZIN AİLESİ İMAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile bunun üzerine Jandarma Karakolu'na gidip, imam M.F. hakkında şikayette bulundu. Şikayet ardından evli ve 2 çocuk babası imam M.F. gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.F., dün sevk edildiği mahkeme tarafından çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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