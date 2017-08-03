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11 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ EDEN ZANLI, LİNÇ EDİLECEĞİNİ ANLAYINCA HARAKİRİ YAPTI


11 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Zanlı, Linç Edileceğini Anlayınca Harakiri Yaptı
Tarih : 03 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : 11 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Zanlı, Linç Edileceğini Anlayınca Harakiri Yaptı(5/10)1

Adana'da yaşanan cinsel istismar vakasının merkezinde yine bir çocuk var. 51 yaşındaki şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Olayı duyan komşuların tepkileri üzerine tacizci intihar girişiminde bulundu.

PORTAKAL BAHÇESİNDE TACİZ

Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Havutlu Mahallesi'nde, bir fırına ait ekmek taşıyan aracın şoförlüğünü yapan Demirel A., önceki gün iddiaya göre adı açıklanmayan bir kız çocuğuna evinin yakınındaki portakal bahçesinde cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuk, bağırarak yardım isteyince, Demirel A., kaçtı.

KOMŞULAR TEPKİ GÖSTERİNCE BIÇAĞI KARNINA SAPLADI

Akşam saatlerinde eve gelen Demirel A., ailesiyle tartıştı. Olay nedeniyle komşularının da tepki gösterip, dövemeye çalıştığı Demirel A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını karnına saplayarak intihara kalkıştı.

MAHALLELİNİN LİNCİNDEN POLİS KORUDU

Olay yerine çağrılan polisler, kan kaybeden Demirel A.'yı hastaneye götürmek istedi. Ancak elindeki bıçağı boğazına dayayan Demirel A., polislerin gitmesini istedi. Mahalle sakinleri de evin etrafında toplanarak Demirel A.'nın kendilerine verilmesini istedi. Kalabalığın şüpheli Demirel A.'ya zarar vermesinden endişe eden polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR

Polis, uzun uğraşlar sonucu Demirel A.'nın elinden bıçağı almayı başardı. Ailesinin gazetecilere tepki gösterdiği Demirel A., polislerin arasında, yakınlarına ait bir hafif ticari araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demirel A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstismara uğradığı öne sürülen kız çocuğu koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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