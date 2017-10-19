11 YAŞINDAKİ GİTANJALİ ABD'NİN EN GENÇ BİLİM İNSANI OLDU
11 yaşındaki Gitanjali Rao, bu yılın 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nı kazarak ABD'nin ödül alan en genç bilim insanı oldu.
11 yaşındaki Gitanjali Rao, bu yılın 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nı kazarak ABD'nin ödül alan en genç bilim insanı oldu.
SUDAKİ KURŞUN KİRLİLİĞİNİ TESPİT EDEN CİHAZLA KAZANDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki Lone Tree kentinde yaşayan 11 yaşındaki Gitanjali Rao, sudaki kurşun kirliliğini daha hızlı ve daha ucuza tespit eden cihazıyla 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nı kazanarak ABD'nin en genç bilim insanı oldu.
BÜYÜDÜĞÜNDE GENETİKÇİ OLMAK İSTİYOR
Gitanjali'nin Tethys adını verdiği cihaz, sudaki kurşun miktarını tespit etmek için karbon nanotüpleri kullanıyor. Birincilik kazandığı cihazıyla 25 bin dolar ödül alan Gitanjali, büyüdüğünde bir genetikçi veya epidemiyolog olmak istediğini söyledi.Gitanjali Rao, bilim insanlarıyla 3 ay boyunca çalışma yapan 10 yarışmacı arasından seçildi.
Kaynak: haberinburada
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