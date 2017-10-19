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11 Yaşındaki Gitanjali ABD'nin En Genç Bilim İnsanı Oldu

11 YAŞINDAKİ GİTANJALİ ABD'NİN EN GENÇ BİLİM İNSANI OLDU

11 yaşındaki Gitanjali Rao, bu yılın 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nı kazarak ABD'nin ödül alan en genç bilim insanı oldu.

Tarih : 19 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : 11 Yaşındaki Gitanjali Abd'nin En Genç Bilim İnsanı Oldu(7/10)3

11 yaşındaki Gitanjali Rao, bu yılın 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nı kazarak ABD'nin ödül alan en genç bilim insanı oldu.

SUDAKİ KURŞUN KİRLİLİĞİNİ TESPİT EDEN CİHAZLA KAZANDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki Lone Tree kentinde yaşayan 11 yaşındaki Gitanjali Rao, sudaki kurşun kirliliğini daha hızlı ve daha ucuza tespit eden cihazıyla 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nı kazanarak ABD'nin en genç bilim insanı oldu.

BÜYÜDÜĞÜNDE GENETİKÇİ OLMAK İSTİYOR

Gitanjali'nin Tethys adını verdiği cihaz, sudaki kurşun miktarını tespit etmek için karbon nanotüpleri kullanıyor. Birincilik kazandığı cihazıyla 25 bin dolar ödül alan Gitanjali, büyüdüğünde bir genetikçi veya epidemiyolog olmak istediğini söyledi.Gitanjali Rao, bilim insanlarıyla 3 ay boyunca çalışma yapan 10 yarışmacı arasından seçildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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