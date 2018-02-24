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11 yaşındaki erkek kuzenine tecavüz eden sapık gözaltına alındı

11 YAŞINDAKİ ERKEK KUZENİNE TECAVÜZ EDEN SAPIK GÖZALTINA ALINDI

Kütahya'da 11 yaşındaki erkek kuzeni'ne kente her geldiğinde tecavüz ettiği ortaya çıkan 19 yaşındaki sapık polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : 11 Yaşındaki Erkek Kuzenine Tecavüz Eden Sapık Gözaltına Alındı(7/10)3

Kütahya'da 11 yaşındaki erkek kuzeni E.G.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Ş.N.B. polis tarafından gözaltına alındı.

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Ortaokul öğrencisi E.G.'nin, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan muayesinde ters ilişkiye girildiği belirlendi. E.G. ailesine, Tavşanlı ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Ş.N.B.'nin kent merkezine her geldiğinde kendisini ilişkiye zorladığını, korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söyledi.

19 YAŞINDAKİ KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

E.G. hastanede tedaviye alınırken, ailenin şikayeti üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinde oturan Ş.N.B.'yi gözaltına aldı. Kütahya'ya getiren Ş.N.B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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