

ANKARA'da doğuştan kalp yetmezliği olan 11 yaşındaki Deha İdil, eğer bir hafta içinde gerekli donör bulunup, kalp nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Deha'nın annesi, babası, dedesi perişan... Emniyet mensubu olan anne babası görevlerinden dolayı sadece çok üzgün olduklarını belirterek açıklamada bulunamadılar. Dede ise; 'Organ bağışını yaygınlaştırın, bir insanın başka bir bedende yaşadığını bilmek kadar güzel bir şey var mı? Rica ediyorum insanlar böyle düşünsün' diyerek seslendi.







İki gün önce kalbi duran çocuk, doktorların müdahalesi sonucu yaşama döndürüldü. Başkent Ankara Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan küçük kızın anne-babasının endişeli bekleyişi devam ediyor. Kalp nakli için gerekli olan 0-18 yaş arasında AB (+) veya 0 (+) donörün bulunması için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım isteyen İdil'in anne ve babası iyi bir haber bekliyor.