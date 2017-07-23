Gaziantep'te tüfekle oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca, halasının 24 yaşındaki down sendromlu oğlu Serkan Göçer'in ölümüne neden oldu.

Gaziantep'te evde eline geçirdiği tüfekle oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca down sendromlu halasının oğlu 24 yaşındaki Serkan Göçer'in ölümüne neden oldu.

TÜFEKLE OYNARKEN KUZENİNİ BAŞINDAN VURDU

Olay, dün gece Zülfikar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K., evlerine misafirliğe gelen halasının down sendromlu oğlu Serkan Göçer ile birlikteyken, eline geçirdiği av tüfeğiyle oynayıp şakalaşmaya başladı. S.K, şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin tetiğine kazayla dokununca silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Serkan Göçer'in başına isabet etti.

DOWN SENDROMLU GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve çağrılan sağlık görevlileri, kanlar içerisindeki Serkan Göçer'in öldüğünü belirledi. Göçer'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Kuzeninin ölümüne yol açan S.K. ise, Cumhuriyet Savcısı tarafından psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Göçer'in cenazesinin, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada