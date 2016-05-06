

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan tavsiye raporu, AB ülkelerine vizesiz geçiş için yeşil ışık niteliğinde. Rapordaki tavsiyeler Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nden de geçtiğinde, 1 Temmuz'dan itibaren biyometrik pasaportlu Türk vatandaşları Schengen bölgesine diledikleri gibi seyahat edebilecek. Komisyon kararını yorumlayan AB Bakanı Volkan Bozkır, “Bundan sonraki sürecin yasal olarak tamamlanması için kararın mutlaka böyle olması gerekiyordu. Parlamento ve Konsey, 'Türk vatandaşlarına vizenin kalkmasını' öneriyor. Eğer önermeseydi diğer süreçlere geçilmeyecekti" dedi. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle biraraya gelen Bozkır, bu konuda sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayındaki Brüksel ziyaretiyle birlikte başladığını kaydederek şunları söyledi:







İNGİLTERE GÖRÜŞ BİLDİREMİYOR







“O ziyaret ile bu yeni sürece girdik. Daha sonra 29 Kasım'da Başbakan Davutoğlu'nun başkanlık ettiği zirve gerçekleşti. Vize kalkması maddesi bizi çok heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte önce Avrupa Parlamentosu'na gelecek. Salt çoğunluklu oylamaya gidilecek. Parlamento kararı alındıktan sonra Konsey'e geçecek. Konsey'de oybirliği değil nitelikli çoğunluk aranacak. İngiltere ve İrlanda Schengen bölgesinde olmadığı için onlar süreçte yeralmayacak. İngiltere oylamada olmayacak ve görüş de bildirmeyecek."







HEMEN HEMEN HEPSİ TAMAM







“72 beklentinin tamamı bize göre karşılanmıştır. Haziran ayından itibaren biyometrik pasaportları kullanabileceğiz. Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi ki, bunu da 1 Haziran'da yürürlüğe sokacağız. AB ülkeleri ile adli yardımlaşmanın artırılması konusu, bununla ilgili de yasa Meclis'ten geçti. Diğeri, Europoll ile işbirliği çerçevesi anlaşması yürürlüğe girmesi konusu var. İki taraf da buna hazır. Bir diğeri yolsuzlukla mücadele konusunda. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)'nun tavsiyelerinin yerine getirilmesine yönelik bir beklenti var. Bununla da ilgili çok yol kat ettik. Bir diğer husus da terörle mücadeledeki terör tanımı. 'Terör' ve 'terörist' tanımının daha da daraltılmasını isteniyor. Terörle Mücadele Kanunu'nda bir değişiklik yaptık. Kamu güvenliğini tehdit bakımından 'yakın ve açık tehlike' kavramını kanuna koyduk. Avrupa standartlarında kullanılan ortak bir ifadedir."







İÇLERİNDE BİR TANE TÜRK YOK







“(TMK'da) Bazı kelime değişiklikleri düşünceleri var. Biz de onlara diyoruz ki; bu kadar şehit verirken, sanki Türkiye'de bir şey yokmuş gibi güzel günlerde bahsedilecek değişiklikleri yapma lüksüne sahip değiliz. Geri kabuller başladığında veya vize kalktığında Türkiye'den gidecek olanlar orada siyasi iltica talebinde bulunabilir endişesi taşıyorlar. Biz de diyoruz ki; 1,5 milyon insan gitti. Bunların içinde neredeyse bir tane Türk yok. Bir tane siyasi iltica talebinde bulunan yok. Bunları konuşa konuşa ikna edeceğiz."







O raportör yine şaşırtmadı







İçindeki skandal ifadeler nedeniyle Ankara'nın 'aynen iade ettiği' 2015 Raporu'na imza atan AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den vize muafiyeti konusunda olumsuz bir açıklama geldi. Piri, Türkiye'ye vize serbestisinin düşük bir ihtimal olduğunu ileri sürdü. AB Komisyonu'nun yeşil ışık yakmasına rağmen Ankara'nın '72 koşul'u 1 Temmuz'a kadar yerine getiremeyeceğini savunan Piri, buna gerekçe olarak ise Türkiye'nin mevcut terörle mücadele yasalarını gösterdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da Terörle Mücadele Kanunu dahil 5 alanda daha acilen adım atması gerektiğini söylemişti.







Kapımız 11 ülkeye açılıyor







Avrupa, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığında Türkiye'nin de halihazırda vize uyguladığı 11 Avrupa ülkesi için vizeleri kaldıracağına işaret eden Volkan Bozkır, “Biz AB'deki 11 ülkeye vize uyguluyoruz. İçlerinde Kıbrıs Rum Kesimi de var. Vize serbestisi yaşandığı an bu 11 ülkeye de vize uygulaması kalkacak. Kuzey Kıbrıs Rum vatandaşları da artık vize almayacakları için tanıma noktasında bir karşı karşıya gelme yok. Pasaportunu alacak gelecek, gidecek" dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi haricindeki diğer ülkeler ise şöyle: Avusturya, Belçika, Macaristan, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, Malta, İngiltere ve İrlanda.