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11 terörist etkisiz hale getirildi

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tarih : 12 Mayıs 2016, 12:55
Puan Ver : 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)7



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, devam eden operasyonlarda dün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6, Şırnak'ta da 5 olmak üzere 11 terörist öldürüldü.



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 terörist sağ olarak yakalanırken, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde de 13 işbirlikçi gözaltına alındı.









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