

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, devam eden operasyonlarda dün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6, Şırnak'ta da 5 olmak üzere 11 terörist öldürüldü.







Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 terörist sağ olarak yakalanırken, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde de 13 işbirlikçi gözaltına alındı.