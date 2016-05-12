11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, devam eden operasyonlarda dün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6, Şırnak'ta da 5 olmak üzere 11 terörist öldürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 terörist sağ olarak yakalanırken, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde de 13 işbirlikçi gözaltına alındı.
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