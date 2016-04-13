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11 ŞEHİT VAR DİYEREK PROGRAMI YARIDA KESTİ


11 ŞEHİT VAR DİYEREK PROGRAMI YARIDA KESTİ
Tarih : 13 Nisan 2016, 11:26
Puan Ver : 11 Şehit Var Diyerek Programı Yarıda Kesti(5/10)3


Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Beşiktaş-Bursaspor maçının yorumlandığı sırada, programın sunucusu Ertem Şener, "Diyarbakır'da 11 şehit var" diyerek programı yarıda kesti.



Ertem Şener'in sunduğu, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumcu olarak katıldığı program sırasında PKK'liler tarafından bomba yüklü tankerle Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'na saldırı düzenlendi.








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