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'11 oyuncudan oluşmadığımızı gösterdiniz'

'11 OYUNCUDAN OLUŞMADIĞIMIZI GÖSTERDİNİZ'

Türkiye'deki ilk derbisinde Galatasaray karşısında sahadan zaferle ayrılan Dick Advocaat, karşılaşma sonunda soyunma odasında öğrencilerine bir konuşma yaptı.

Tarih : 22 Kasım 2016, 09:41
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Türkiye'deki ilk derbisinde Galatasaray karşısında sahadan zaferle ayrılan Dick Advocaat, karşılaşma sonunda soyunma odasında öğrencilerine bir konuşma yaptı.



Advocaat, Lens ve Mehmet Topal'ın oynayamayacak olmasının çok konuşulduğunu hatırlatarak, “Herkes önemli eksiklerimiz olduğunu söyledi. Ancak siz Galatasaray'ı yenerek, bir takımın sadece 11 futbolcudan oluşmadığını gösterdiniz. Başarı, kadroda bulunan tüm futbolcuların yarattığı sinerjiyle gelir. Bazen biri formsuz olur, bazen sakatlığı ya da cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakır. Ancak ‘gerçek takım'larda bu çok sorun olmaz. Derbide sadece kazanmadık, ‘takım' olduğumuzu da kanıtladık. Hepinizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fanatik








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