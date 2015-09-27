Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyi, Metina bölgesinde 11 ayrı noktadaki bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait sığınak, barınak ve malzeme depolarının hava harekatı sonucunda imha edildiğini bildirdi. TSK ayrıca 15 PKK'lının cesedinin bulunduğunu duyurdu.



Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.







Buna göre, dün Irak'ın kuzeyi, Metina bölgesinde 11 ayrı noktadaki bölücü Terör örgütü mensubu teröristlere ait sığınak, barınak ve malzeme depoları hava harekatıyla imha edildi.