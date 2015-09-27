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11 nokta imha edildi, 15 pkk'lının cesedi bulundu

11 NOKTA İMHA EDİLDİ, 15 PKK'LININ CESEDİ BULUNDU

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyi, Metina bölgesinde 11 ayrı noktadaki bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait sığınak, barınak ve malzeme depolarının hava harekatı sonucunda imha edildiğini bildirdi. TSK ayrıca 15 PKK'lının cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Tarih : 27 Eylül 2015, 17:29
Puan Ver : 11 Nokta İmha Edildi, 15 Pkk'lının Cesedi Bulundu(6/10)6


Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

     

Buna göre, dün Irak'ın kuzeyi, Metina bölgesinde 11 ayrı noktadaki bölücü Terör örgütü mensubu teröristlere ait sığınak, barınak ve malzeme depoları hava harekatıyla imha edildi.








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