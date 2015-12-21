

Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede artan terör olayları nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar sağlanabilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca daha önce Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği hatırlatıldı.







Açıklamada, şöyle denildi: "Ayrıca 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile belirtilen bölgelerde de (Yenituran Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Mor Yakup Mahallesi, Zeynelabidin Mahallesi, Kışla Mahallesi, 8 Mart Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, İpekyolu Mahallesi ve Barış Mahallesi) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."