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11 kişiye mezar olan uçağın kara kutusu bulundu!

11 KİŞİYE MEZAR OLAN UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU!

İran'da 11 kişiyle düşen Türk jetinin kara kutusu Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulundu.

Tarih : 12 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : 11 Kişiye Mezar Olan Uçağın Kara Kutusu Bulundu!(7/10)3

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

8 CESET TEŞHİS EDİLDİ

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

1 CESET ARANIYOR

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KARA KUTUSU BULUNDU

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

3'Ü MÜRETTEBAT 11 YOLCU ÖLDÜ

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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