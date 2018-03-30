11 KİŞİYE MEZAR OLAN JETİN RAPORU VE PİLOTUN ALKOL TESTİ ORTAYA ÇIKTI
Mina Başaran ve 10 kişinin öldüğü kazada Türk heyetin raporuna göre düşen özel jetin bakım ve ruhsatında sorun olmadığı, pilot ve hostesin de alkollü olmadığı öğrenildi.
Dubai'de bekarlığa veda partisi düzenleyen Mina Başaran ve arkadaşları Türkiye'ye dönerken İran üzerinde oldukları özel jet düşmüş 11 kişi hayatını kaybetmişti. Pilotun cesedinin hala kayıp olduğu kazada uzmanların yaptığı araştırmaya göre uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediği ortaya çıktı.
DÜŞEN JETİN BAKIM VE RUHSATINDA SORUN ÇIKMADI
Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk rapor hazırlandı. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları, uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.
Yapılan testler neticesinde ise uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı.
NEVRUZ BAYRAMI NEDENİYLE KAYIP PİLOTUN ARAMASI DURDURULDU
Öte yandan İran'da 21 Mart- 1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibariyle cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı öğrenildi.
"SİENA BEBEĞİN HER ZAMAN KOCAMAN BİR AİLESİ OLACAK"
Bu arada kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz.
Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı. Bu duygusal mesaj, binlerce kişi tarafından beğeni aldı.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mit Balkanlar'da Dev Operasyon Yaptı, Erdoğan Liderleri Aradı
- Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti
- Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
- İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada
- Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Pencereden Atlayıp Kaçtı! O Anlar Kameraya Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Korkunç Cinayet! 17'lik Gaspçı, Atm Önünde Genci Kalbinden Vurdu
- Evinde Beslediği Devasa Kertenkelelere Yem Oldu
- Dünya Haritası Değişecek! İki Avrupa Ülkesi Birleşme Yolunda
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
- Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar