Mina Başaran ve 10 kişinin öldüğü kazada Türk heyetin raporuna göre düşen özel jetin bakım ve ruhsatında sorun olmadığı, pilot ve hostesin de alkollü olmadığı öğrenildi.

Dubai'de bekarlığa veda partisi düzenleyen Mina Başaran ve arkadaşları Türkiye'ye dönerken İran üzerinde oldukları özel jet düşmüş 11 kişi hayatını kaybetmişti. Pilotun cesedinin hala kayıp olduğu kazada uzmanların yaptığı araştırmaya göre uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediği ortaya çıktı.

DÜŞEN JETİN BAKIM VE RUHSATINDA SORUN ÇIKMADI

Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk rapor hazırlandı. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları, uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.

Yapılan testler neticesinde ise uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı.

NEVRUZ BAYRAMI NEDENİYLE KAYIP PİLOTUN ARAMASI DURDURULDU

Öte yandan İran'da 21 Mart- 1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibariyle cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı öğrenildi.

"SİENA BEBEĞİN HER ZAMAN KOCAMAN BİR AİLESİ OLACAK"

Bu arada kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz.

Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı. Bu duygusal mesaj, binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada