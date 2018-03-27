İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. THY'ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı açıklandı.

11 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düşmüş, kazada 3'ü mürettebat, iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Cenazelerden 10'u, Türkiye'ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu'nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı.

"JET BİRDEN GÖZDEN KAYBOLDU"

Kazayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. THY'ye ait Boeing 757 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre İran üzerinden İstanbul'a uçtuğu belirtilen pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği belirtildi. Pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

BAŞKAN TÜRKİYE'YE GELDİ

İran'ın uçak kazalarını araştıran biriminin başkanı, Türkiye'ye geldi ve İstanbul'da Adli Tıp Kurumu yetkilileri, Başaran Holding'in sahipleri, ölenlerin bazılarının yakınlarıyla görüştü. Kaynaklar, kara kutular için yapılacak çalışmada İstanbul'un da konuşulduğunu belirterek, "İstanbul'da sonuç alınmaması durumunda işin zora girebileceği göz önünde bulundurularak CVR'ın (cockpit voice recorder)Fransa'ya gönderilmesi kararlaştırıldı" dedi.

Kaynak: haberinburada