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11 ILDE FETÖ OPERASYONU: 18 TUTUKLAMA


11 ILDE FETÖ OPERASYONU: 18 TUTUKLAMA
Tarih : 03 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : 11 Ilde Fetö Operasyonu: 18 Tutuklama(10/10)11


 Bursa merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında görevlerinden ihraç edilen polisler ile yakınlarının da bulunduğu 21 kişiden 18'i tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandığı iddiasıyla Bursa merkezli Balıkesir, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Artvin ve İstanbul'da geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan ve aralarında daha önce görevden ihraç edilen 2'si 2. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 18 polis ve 3 polis yakınının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:haberler








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