11 GÜNDÜR ARANAN KARDEŞ KATİLİNİN TUHAF HİKAYESİ
Erhan Timuroğlu, 24 yaşındaki kız kardeşi Ceylan'ı gece yarısı uykudan uyandırıp öldürerek Türkiye'yi dehşete düşürdü. Olaydan sonra kayıplara karışırken, bir dönem gündemi sarsan davanın da figüranlarından biri olduğu ortaya çıktı.
Habertürk Gazetesi'nden Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre Erhan Timuroğlu, Ergenekon davasının az bilinen isimsiz sanığıydı. Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kez el bombası atılması ve Danıştay cinayetinin tam merkezindeki isimlerin yanındaydı. Danıştay cinayetini işleyen Alparslan Arslan ile organize eden Osman Yıldırım'ın halen tam çözülemeyen ilişkiler ağının ortasındaki vasat bir figürandı.
11 GÜNDÜR ARANIYOR
Erhan Timuroğlu, şimdilerde ise kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu katlettiği cinayetle gündemde. Timuroğlu, tam 11 gündür aranıyor.
12 YAŞINDAYKEN İSTANBUL'A GELMİŞ
Erhan Timuroğlu, 38 yaşında... Onu kardeş katili yapan mafyatik öyküsü, mahkeme ve polis kayıtlarında ayrıntılı olarak yer alıyor. Kars'ın Digor İlçesi'ndeki Hisarönü Köyü'nden 12 yaşındayken İstanbul Esenler'e geldi.
ASKERLİK SONRASI PAZARCILIK YAPTI
Önce akrabalarının yanında inşaatlarda, sonra Kayışdağı'nda bir restoranda çalıştı. Ailesi peşinden İstanbul'a geldiğinde yıl 1994'tü. Askerlik sonrası yeniden pazarcıydı. Borçlandı, pazarcılığı bıraktı. Yeni mesleği, 3-4 yıl boyunca kahvehanelere takılmaktı. Kavgalara karıştı, karakola, mahkemeye ve nihayet kısa süreli cezaevine düştü. Artık kriminal bir karakterdi.
kaynak:sabah
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