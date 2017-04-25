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11 elektrik santrallerinde üretim kesintisi

11 ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ÜRETİM KESİNTİSİ

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 11 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Tarih : 25 Nisan 2017, 16:50
Puan Ver : 11 Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi(5/10)7


Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 2 bin 705 megavat kurulu güce sahip 11 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti 918 megavat kapasiteli Antalya Doğalgaz Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde pompa arızası nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 5 saat 40 dakika sürdü.



Öte yandan, dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 462 bin 556 lira oldu.



Elazığ ve Hatay'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 3 bin 638 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

En fazla kısıt maliyeti, 459 bin 6 lirayla Hatay'da gerçekleşti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: 11  Elektrik  Santrallerinde  Üretim  Kesintisi    haber

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