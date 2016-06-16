11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, HEYKELİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaret için geldiği memleketinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte, tarihi Kayseri Lisesi binasından dönüştürülen Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi. Kayseri Lisesi Fen D sınıfı öğrencisi olan Abdullah Gül, kendi oturduğu sıraya yerleştirilen ve öğrenciliği dönemini temsil eden balmumu heykel ile yan yana oturup fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Mücadele Müzesi gezisinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustaf Çelik ile Tekden Fen Lisesi ve yapımı devam eden Derevenk Viyadüğü'nde de incelemelerde bulundu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar