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11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, HEYKELİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ


11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, HEYKELİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Tarih : 16 Haziran 2016, 11:56
Puan Ver : 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Heykeliyle Fotoğraf Çektirdi(9/10)11


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaret için geldiği memleketinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte, tarihi Kayseri Lisesi binasından dönüştürülen Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi. Kayseri Lisesi Fen D sınıfı öğrencisi olan Abdullah Gül, kendi oturduğu sıraya yerleştirilen ve öğrenciliği dönemini temsil eden balmumu heykel ile yan yana oturup fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Mücadele Müzesi gezisinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustaf Çelik ile Tekden Fen Lisesi ve yapımı devam eden Derevenk Viyadüğü'nde de incelemelerde bulundu.








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