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11 CENAZEYE ULAŞILDI, BÖLGEDEN HELİKOPTERLE ALINDI


11 cenazeye ulaşıldı, bölgeden helikopterle alındı
Tarih : 12 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : 11 Cenazeye Ulaşıldı, Bölgeden Helikopterle Alındı(7/10)3

İran'da düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

11 CENAZEDE HELİKOPTERLE TAŞINDI

İranlı yetkililer, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki tüm kişilerin cesedinin bulunarak, olay yeri yakınına getirilen helikopterle bölgeden taşındığını duyurdu.

TSK, AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirildiğini bildirildi.

8 KİŞİNİN CENAZESİ TESPİT EDİLDİ

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, diğer cenazelerin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini belirtti.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen jetin kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye'ye teslim edileceği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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