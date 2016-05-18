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11 canlı bomba ile saldırdılar

11 CANLI BOMBA İLE SALDIRDILAR

Irak'ın Musul kentini elinde tutan terör örgütü IŞİD'in 11 intihar eylemcisiyle Peşmerge mevzilerine saldırması sonucu çıkan çatışmalarda 61 kişinin öldüğü belirtildi.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 14:07
Puan Ver : 11 Canlı Bomba İle Saldırdılar(5/10)2


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler (Zerevani) Komutanı Tuğgeneral Behçet Teymez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü IŞİD, Musul'un Keske Cephesi ve Eski Musul bölgesine sabahın erken saatlerinde 11 intihar eylemcisiyle geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 60 militan öldürüldü." dedi.





Peşmerge cephelerine yaklaşmak isteyen ve üzerinde bomba yeleklerinin olduğu tespit edilen militanların, fark edilmesinden hemen sonra etkisiz hale getirildiklerini aktaran Teymez, "Çatışmalardan sonra 11 teröristin cesedi Peşmerge'nin eline geçti." bilgisini paylaştı.



Çıkan çatışma ve saldırılarda bir Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini aktaran Teymez, 3'ünün ise yaralandığını söyledi.



Terör örgütü IŞİD'in 10 Haziran 2014 tarihinden bu yana elinde tuttuğu Musul kenti merkezi, Keske Cephesi ve Eski Musul bölgesinden yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alıyor.








Etiketler: 11  Canlı  Bomba  İle  Saldırdılar    haber

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