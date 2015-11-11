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11 bin türk askeri hazır bekliyor

11 BİN TÜRK ASKERİ HAZIR BEKLİYOR

Koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta sıkıştırdığı DAEŞ, sınırın dibindeki Mare Hattı'na yığınak yapınca Türkiye harekete geçti.

Tarih : 11 Kasım 2015, 09:27
Puan Ver : 11 Bin Türk Askeri Hazır Bekliyor(6/10)6


Cerablus-Azez arasında oluşturulacak 'Sığınma Bölgesi'ni korumak için hazırlanan 10 bin 700 asker, sınır ötesine intikal için emir bekliyor. Aralık ayının ikinci haftasına harekat kapıda.

Rusya'nın hava operasyonlarını tamamen Suriyeli muhalif güçler üzerinden sürdürmesi bölgedeki dengeleri değiştirdi. Rusya'nın sözde hava operasyonları sonrası DAEŞ, 2 önemli birliğini Suriye sınır hattımızdaki 'Cerablus' bölgesine taşıdı. Tel Abyad PYD'nin eline geçmeden önce buradaki 3 özel eğitimli birliğini de Mare'ye kaydıran DAEŞ'in her an bölgedeki Türkmenleri hedef alabileceği belirtiliyor. Tel Abyad'dan çekildikten sonra DAEŞ'in Esed güçleriyle birlikte Mare Hattı'na yönelmesi Ankara'yı harekete geçirdi. Örgütün Türkmenleri hedef alma ihtimalini değerlendiren Ankara, ABD'lilerle 8 gündür aralıksız diplomasi trafiği yürütüyor.








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