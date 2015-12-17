

Sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdamına yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 11 bin 173 sözleşmeli personel alınacak.



Söz konusu kurumlarda 5 bin 238'i uzman olmak üzere 11 bin 92 tabip, 69 sağlık memuru, 5 hemşire, 3 ebe ve birer diş tabibi, diyetisyen, sağlık teknikeri ve psikolog istihdamı sağlanacak.