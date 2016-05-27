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11 bakanlığa bakan yardımcısı ataması yapıldı

11 BAKANLIĞA BAKAN YARDIMCISI ATAMASI YAPILDI

11 bakanlığa yapılan bakan yardımcısı atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 10:11
Puan Ver : 11 Bakanlığa Bakan Yardımcısı Ataması Yapıldı(7/10)7


Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına atanan bakan yardımcılarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığına Mehmet Ersoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Hasan Ali Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Orhan Yegin, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığına Fatih Çiftçi getirildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığına Mehmet Daniş, İçişleri Bakan Yardımcılığına Sebahattin Öztürk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Hüseyin Yayman, Maliye Bakan Yardımcılığına Cengiz Yavilioğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Orhan Erdem, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Şuay Alpay ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcılığına Yüksel Coşkunyürek atandı.



Atamalar 657 sayılı kanunun 59. ve 76. maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca yapıldı.








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