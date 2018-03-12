Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın 7 arkadaşıyla birlikte bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş için bindikleri uçak İran'da düştü.

ARKADAŞLARIYLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 uçak mürettebatı kazada hayatını kaybetti. Mina Başaran, 7 arkadaşıyla birlikte uçağa binmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.

11 İSİM SON POZLARINI UÇAKTA VERDİ

Ayrıca uçağın içerisinde Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 uçak mürettebatı son kez birlikte objektife poz verdiler. Bu 11 ismin son fotoğrafı oldu.

Kaynak: haberinburada