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11 ay sonra bir ilk!

11 AY SONRA BİR İLK!

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 11 ay aradan sonra ilk Türk Hava Yolları (THY) tarafından test amaçlı bir uçuş gerçekleştirildi.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 09:25
Puan Ver : 11 Ay Sonra Bir İlk!(6/10)4


Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 11 ay aradan sonra ilk Türk Hava Yolları (THY) tarafından test amaçlı bir uçuş gerçekleştirildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) tarafından yapılan 55. havalimanı olarak yapılan, 26 Mayıs 2015'te açılışı gerçekleşen, ilçede yaşanan çatışma ortamı ve operasyonlar nedeniyle seferleri durdurulan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na bugün yeniden test uçağı indi.



Uçakla gelen heyetin gerekli kontrolleri yapıp, onay vermesinin ardından yolcu uçaklarının önünü açacak ilk sefer, ilçedeki vatandaşlar için umut oldu. İlk uçağın gelişini sevinçle karşılayan havalimanı çalışanları da test uçağıyla çektikleri öz çekim fotoğrafları ailelerine göndererek sevinçlerini paylaştı.



Havalimanına yönelik yatırımların devam ettiğini ifade eden Saydut, "Havalimanımızın güvenliği açısından tüm çevresi 2,5 metre yüksekliğinde beton duvarlarla çevriliyor. Onun da büyük bir kısmı bitti. Bu davların ihale bedeli yaklaşık 18 milyon liradır" dedi.








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