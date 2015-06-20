

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), banka kartlarından alınacak komisyon oranının ortak belirlenmesi konusunda 5 yıl rekabet bildirimi muafiyeti aldı.







Alınacak komisyona aralarında Visa ve MasterCard logosu için ödenecek bedelin de bulunduğu bazı maliyet artışlarının yansıtılmasına izin verildi.







Kullanım arttı, masraf geldi







Bu kararla birlikte, daha önce kredi kartlarındaki komisyonlarla bunaltılan vatandaşa, banka kartları aracılığıyla yeni masraf kalemleri de yüklenmiş oldu. Son dönemde kredi kartı masrafından kaçan bir çok müşteri alışverişi banka kartlarından yapıyordu. Rekabet Kurulu'nun yayınladığı gerekçeli karara göre, Bankalararası Kart Merkezi süresiz muafiyet istediği komisyon rekabet bildirim muafiyetini 5 yıl süre için



alabildi. BKM'nin bazı maliyet kalemlerini komisyona yansıtmasına da izin verildi.







Yeni kalemler eklenebilecek







Kartı çıkaran bankaya, alışveriş tutarını aktaracak banka tarafından ödenecek komisyonu ifade eden oran, kullanım zinciri itibariyle banka kartı kullanıcısı ile kartla ödeme alan işyerlerine de yansıyabilecek.







Ayrıca 5 yıllık muafiyet kapsamında bankalar yeni isimler altında başka masrafları da karta yansıtabilecek.







109 milyon banka kartı var







Bankalararası Kart Merkezi'nin 2015 yılı Nisan ayına ait kartlı ödeme sistemleri verilerine göre Türkiye'de 109 milyon banka kartı ve 57,6 milyon kredi kartı bulunuyor. Banka kartı sayısında, 2014 yılı Nisan ayı ile kıyaslandığında yüzde 8 artış gerçekleşti.







Karara göre yansıtılacak maliyetler







- Visa-Electron/Master-Card Maestro logo maliyeti.







- Otorizasyon/takas maliyeti.







- Ödeme garantisi maliyeti.







- Alışveriş tutarının kartı çıkaran bankanın hesabına yansıtılma maliyeti.







- Müşteri hizmetleri maliyeti.







- BKM halen banka kartı takas komisyonu oranını, yüzde 0,69 olarak uyguluyor.