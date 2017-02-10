Trump Konuştu, Altın Çakıldı!
Sibirya'dan Geldi! Pazar Yurdu Saracak!
104'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi!
İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara Da
Facebook Üzerinde Yaptığı Canlı Yayında İntihar Etti
Çanakkale De 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Enes'in Katillerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
Galatasaray Riekerink'i Neden Göndermiyor?
Sertab Erener'in Vapur Konseri Kurgu Mu?
Otomobilde Cam Film Cezasında Gelişme
Aşırı Alerjik Çocuklar İçin 5 Önlem
Bahçeli Den Çok Konuşulacak Açıklamalar: Referandum...
Brezilya'da Kamu Çalışanları Polisle Çatıştı
Dolarda Düşüş Tam Gaz!
666 Lira Destek! Şubat'tan Sonrası İçin Geçerli....
Giresun'da Heyelan! Yol Trafiğe Kapandı
Çin, Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Dikey Ormanları Deneyecek
Karşınızda Samsung Galaxy S8'in Resmi Kapları
Çizim Yapan Minik Robot Line Us İle Tanışın
Samsung Pay Tüm Android Cihazlar İçin Kullanımda

104'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

104'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ!

Terör örgütü DEAŞ tarafından 1,5 yıl önce Suruç ilçesinde düzenlenen, 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırına ilişkin iddianame, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Tarih : 10 Şubat 2017, 12:23
Puan Ver : 104'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi!(7/10)9


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ tarafından 1,5 yıl önce Suruç ilçesinde düzenlenen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili 3 şüpheli hakkında 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.



Başka suçtan tutuklu Yakub Şahin ile İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 70'er defa olmak üzere 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 213 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 104  Er  Kez  Ağırlaştırılmış  Müebbet  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER