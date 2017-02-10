104'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ!
Terör örgütü DEAŞ tarafından 1,5 yıl önce Suruç ilçesinde düzenlenen, 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırına ilişkin iddianame, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ tarafından 1,5 yıl önce Suruç ilçesinde düzenlenen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili 3 şüpheli hakkında 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Başka suçtan tutuklu Yakub Şahin ile İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 70'er defa olmak üzere 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 213 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
kaynak:habertürk
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