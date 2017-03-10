102 KİŞİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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