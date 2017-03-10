İş İlanı Verip, Görüşmeye Gelen Kadına Tecavüz Etti
102 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı
Kadir Topbaş Müjdeyi Verdi: Ortaköy'den Sarıyer'e...
Gebelik Sonrası Saç Dökülmesi Geçicidir
Ünlü Fizikçi: 'insan Doğası Hepimizi Yok Edebilir!'
Merkez Bankası'nın Hamlesiyle Dolar Ve Euro Sert Düştü
Kadir Doğulu'ya Dubai'de Gözaltı Şoku
Olympiakos'un Hocası Bjk'li Futbolcuya Hayran Kaldı
Pkk'nın Yakıp Yıktığı O Kentlerde Bakın Neler Değişti?
Tsk'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
11 Gündür Aranan Kardeş Katilinin Tuhaf Hikayesi
Ford 3D Yazıcılar İle Araba Parçaları Yapacak
Arçelik Geleceği Şekillendiriyor
Geleceğin Otomobil Konsepti: Vw Sedric
Nintendo'dan Hayranlarına Gizli Mesaj
Nintendo Switch İçin Yeni Dövüş Joystick ‘İ Duyuruldu
Epson Colorworks C3500 : Kişiselleştirilmiş Etiket Baskısı
Tesla, Pazar Payını Yükseltmeye Devam Ediyor
Ferrari 812 Superfast Haziran'da Türkiye'de
Sandıklara Gidin Özgürce Oyunuzu Kullanın

102 kişi hakkında fetö'den gözaltı kararı

102 KİŞİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Tarih : 10 Mart 2017, 11:38
Puan Ver : 102 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı(9/10)10


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 102  Kişi  Hakkında  Fetö  Den  Gözaltı  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER