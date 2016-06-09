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101 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI! MUSTAFA KEMAL'İN KOMUTASINDAYDI!


101 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI! MUSTAFA KEMAL'İN KOMUTASINDAYDI!
Tarih : 09 Haziran 2016, 14:11
Puan Ver : 101 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Mustafa Kemal'in Komutasındaydı!(10/10)8


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Mehmet Gürkan ise, Çanakkale Savaşları ile ilgili bir karargah yapısının somut olarak ilk kez saptandığını ve kısa sürede ziyarete açılacağını söyledi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının kültürel, doğal, milli ve manevi değerlerinin tanıtılması amacıyla kurulan Alan Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanının talimatıyla, Gelibolu Yarımadası'ndaki tüm şehitlikleri, kültür varlıklarını, milli ve manevi değerleri tespit ederek, envanterini çıkarıyor.



Bu çalışmalar kapsamında ise Kireçtepe Jandarma Şehitliği bölgesinde Alan Başkanlığı bünyesindeki uzmanlar, Şevki Paşa haritasından da yararlanarak, Mustafa Kemal'in yaveri olan Arif Bey'in yapmış olduğu çeşmelerden birinin yerini tespit etti.








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