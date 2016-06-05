

Geçtiğimiz günlerde, siz okuyucularımız internet veri transferi hakkında bir haber paylaşmıştık. Bu habere göre; internet kullanıcılarının yüzde 52'si istediği verilere ulaşabilirken, yüzde 48'si internet dolandırıcıları ve bot'lar tarafından kandırılıyor.



Maalesef söz konusu olgu, daha da can sıkıcı boyutlara ulaşmış durumda. WordPress Mobile Yöneticisi'ne göre, 10.000'den fazla WordPress sitesi hacker'lar tarafından ele geçirildi.



Söz konusu kötü niyetli kodlar blog/wp-content/plugins/wp-mobile-detector/resize.php dizinine yerleşiyor ve kolayca bilgisayarınıza sızmayı başarıyor.



Sucuri isimli analiz şirketine göre; WorldPress'te, “Zero Day” sendromu yaşanıyor. Yani CMS altyapısı üzerinden, arka kapı URL'leri oluşturuluyor ve kullanıcılar bu arka kapılara yönlendiriliyor.



Sucuri'nin sözcüsüne göre; “Zararlı kodlarla örülü URL tabanlı PHP kodlu sayfaların engellemek neredeyse imkansız. Lakin en yeni güvenlik yazılımları, PC sahiplerini koruyacak güçlü firewall yapısı oluşturuyor.



Internet tabanlı yazılımın sözcülerine göre her 10.000 kullanıcıdan yüzde 3.7'si zararlılara karşı, üst düzey anti-virüs yazılımları sayesinde tam koruma sağlıyor. Geri kalan yüzde 96'lık rakam ise kayda değer önlemleri almayarak; bilgisayarlarına sızılmasına olanak tanıyor.