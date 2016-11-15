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100.000 elektrikli bmw yollarda!

100.000 ELEKTRİKLİ BMW YOLLARDA!

Alman Premium otomobil üreticisi BMW, muazzam bir başarıya imza atarak, Avrupa elektrikli araç dünyasının merkezine yerleşti.

Tarih : 15 Kasım 2016, 12:08
Puan Ver : 100.000 Elektrikli Bmw Yollarda!(6/10)8


Alman Premium otomobil üreticisi BMW, muazzam bir başarıya imza atarak, Avrupa elektrikli araç dünyasının merkezine yerleşti.



2013 yılının Kasım ayında başlayan i Serisi elektrikli araç projesi, dünya çapında 100.000'den fazla kişiye ulaştı.



Avrupa'nın Zirvesinde!



BMW Group dünya çapında müşterilerine 100.000'den fazla tamamen elektrikli ve plug-in hybrid otomobilin teslimatını gerçekleştirdi. Yalnızca BMW i3 60.000 adedin üzerinde bir rakama ulaşarak premium compact otomobil segmentindeki en başarılı elektrikli otomobil oldu. Bu arada BMW i8 2014 yılının ortalarından itibaren teslimatı yapılan 10.000'in üzerinde otomobille elektrikli spor otomobiller arasında birinci sıraya yerleşti. Ek olarak, bugün BMW iPerformance olarak bilinen etiketin altında bu tarihe kadar yaklaşık 30.000 plug-in hybrid otomobil de satıldı.



Şirketin üst düzey yöneticisi Harald Krüger, “i Serisi yenilikçilik açısından öncülük yapmayı sürdürecek ve şirketimizin için çığır açan teknolojiler üretmeye devam edecek. Elektrikli motorlar söz konusu olduğunda bu teknoloji transferini yollara çıkarmayı başarıyla gerçekleştirdik. Hedefimizdeki bir sonraki teknolojik ilerleme iNEXT'in yeni bir ölçüt oluşturacağı otomatik sürüş olacak.” ifadelerini kullandı.



Almanlar, bu değerlerin ötesine geçmeyi planlıyor. Teknoloji harikası aileye yeni otomobiller katılacak. 2017'de sunulacak olan MINI Countryman plug-in hybrid bunların ilk aşaması. Plug-in hybrid motorlu i8 spor otomobilin yeni bir modeli de 2018 yılında üstü açık i8 Roadster olarak sunulacak. Daha ileriye bakıldığında portföy 2019 yılında tamamen elektrikle çalışan MINI ve 2020'de tamamen elektrikle çalışan X3 ile genişletilecek.





 








Etiketler: 100000  Elektrikli  Bmw  Yollarda    haber

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