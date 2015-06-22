Akıllı telefonların üzerindeki özellikler artış gösterince bunla doğru orantılı olarak da telefonun batarya ömrü kısalıyor ve kullanmakta olduğumuz akıllı telefonun için batarya endişesi yaşıyoruz.



Akıllı telefonların üzerindeki özellikler artış gösterince bunla doğru orantılı olarak da telefonun batarya ömrü kısalıyor ve kullanmakta olduğumuz akıllı telefonun için batarya endişesi yaşıyoruz.



Akıllı telefon pazarında satışta olan akıllı telefonların yüzde 95'lik kısmı 2,000 mAh‘in üzerinde ve daha da yüksek batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonların ağırlığı aynı zamanda kalınlığında da artış yaşanıyor.



Hem ince yapıda hem de büyük kapasiteli bir akıllı telefon üretmek için kolları sıvayan Çin'li bir akıllı telefon firması şimdilerde 10,000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve hatta haftaya bu günlerde tanıtacağı bilgisini bizlerle paylaştı.



Şu anda akıllı telefon pazarında bir ilk olacak olan bu 10,000 mAh'lik telefon aynı zamanda çok popüler olan akıllı telefonlar kadar ince bir yapıya da sahip olacak.



Firmanın yayınlamış olduğu akıllı telefona ait fotoğraf ise verdikleri bilgileri kanıtlar nitelikte. Yayınlanan fotoğrafa göre yeni akıllı telefon siyah ve mat bir kasaya sahip olacak ve Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ile çalışacakmış. Akıllı telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



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