İşlemcilerde bol miktarda çekirdek görmeye alışığız, ancak araştırmacıların henüz ürettiği 1.000 çekirdekli işlemci, akılları zorlayacak cinsten.







Saniyede 1,78 trilyon işlem yapabilen işlemci, University of California'da geliştirildi. Üniversitenin uzmanları, işlemcinin "üniversitede geliştirilmiş ilk 1.000 çekirdekli işlemci" olduğunu söylüyorlar ve önceki çekirdek şampiyonunun çekirdek sayısının 300 olduğunu hatırlatıyorlar. Bununla birlikte atlanmaması gereken bir detay var: Bu işlemciler, ticari biçimde satılma amacı taşımıyor; yalnızca araştırma amaçlı kullanılıyorlar.







Sistem, IBM tarafından üretilen, 621 milyon transistörden oluşan KiloCoreyongasını kullanıyor. 32nm üretim teknolojisine sahip yongada her çekirdek, 1,78GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Günümüzdeki işlemciler 14nm seviyesine inmişken bu yongada 32nm'nin kullanılması, yonganın mobil cihazlara girebilme olasılığını artırıyor. Çekirdekler birbirlerinden tamamen bağımsız olarak çalıştıklarından, kullanılmadığı zamanlarda kapatılabiliyorlar. Bu ise güç tüketimi açısından son derece yüksek bir verimlilik sağlıyor. KiloCore takımının başındakiBevan Baas, yeni yonganın güç verimliği anlamında şimdiye kadarki en verimli "çok çekirdekli" işlemci olduğunu söylüyor. Öyle ki 1.000 çekirdek, yalnızca 0,7 watt'lık tüketimle saniyede 115 milyar işlemi yerine getirebiliyor. Bir başka deyişle yonga, yalnızca bir AA pille çalışabiliyor ve modern bir laptop işlemcisine göre yüz kat daha yüksek verim sağlıyor.







KiloCore, yeni yongasını şu an şifreleme ve video işleme görevlerinde kullanmayı amaçlıyor.