Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.

TAM 99 YIL ARADAN SONRA İLK TUTULMA

Oregon'dan Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenebilen tutulmayı özellikle ABD'liler büyük bir heyecanla bekliyordu. Zira benzer bir tam tutulma, 1918'de gerçekleşmişti.

ABD, TAM TUTULMAYI GÖZLEMLEYEBİLİYOR

Tam tutulma NASA'nın açıkladığı bilgilere göre Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, North Caroline, South Caroline ve Georgia eyaletlerinde gözlemlenebiliyor.

BAZI EYALETLERDE KISMEN GÖRÜLEBİLİYOR

Ayrıca ABD'nin geri kalan eyaletlerinde de tam olarak olmasa da yine parçalı bir tutulma gözlemlenebiliyor.

ABD TURİZMİNE YARADI

Tam güneş tutulmasını izlemek isteyen astronomiseverler ABD'ye akın etti. Oteller neredeyse tamamen doldu.

TÜRKİYE TAM TUTULMA İÇİN 2060'I BEKLEYECEK

Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.

Kaynak: haberinburada