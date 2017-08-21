100 YILIN EN BÜYÜK GÜNEŞ TUTULMASI BAŞLADI!
Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gözlemlenmeye başladı. Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebiliyor.
Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.
TAM 99 YIL ARADAN SONRA İLK TUTULMA
Oregon'dan Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenebilen tutulmayı özellikle ABD'liler büyük bir heyecanla bekliyordu. Zira benzer bir tam tutulma, 1918'de gerçekleşmişti.
ABD, TAM TUTULMAYI GÖZLEMLEYEBİLİYOR
Tam tutulma NASA'nın açıkladığı bilgilere göre Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, North Caroline, South Caroline ve Georgia eyaletlerinde gözlemlenebiliyor.
BAZI EYALETLERDE KISMEN GÖRÜLEBİLİYOR
Ayrıca ABD'nin geri kalan eyaletlerinde de tam olarak olmasa da yine parçalı bir tutulma gözlemlenebiliyor.
ABD TURİZMİNE YARADI
Tam güneş tutulmasını izlemek isteyen astronomiseverler ABD'ye akın etti. Oteller neredeyse tamamen doldu.
TÜRKİYE TAM TUTULMA İÇİN 2060'I BEKLEYECEK
Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar